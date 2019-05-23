Германия против введения санкций в отношении "Северного потока - 2"

Министерство экономики Германии против введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу введения санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", добавив, что Берлин отбрасывает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.

Напомним: