Германия против введения санкций в отношении "Северного потока - 2"

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Четверг, 23 мая 2019, 04:24

Министерство экономики Германии против введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу введения санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", добавив, что Берлин отбрасывает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.

Напомним:

  • Министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2", несмотря на возможные санкции США.

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Темы: Германия санкции США Росcия газ


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