Погодна гойдалка: дощі, грози і до 27 градусів тепла

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Четвер, 23 травня 2019, 08:54

Синоптики прогнозують на 24-25 травня по всій Україні короткочасні дощі та грози з теплом до 27 градусів.

 Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише "Укрінформ".

"24-25 травня в Україні вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

 

Відзначається, що температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°; на решті території вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Крім того до 24 травня через дощі на річках Дністер, Свіж, Ворона, Боржава можливі паводки.

 

Повідомляється, що піднесення рівня води може спричинити часткове затоплення сільгоспугідь, територій прирічкових населених пунктів та об'єктів у заплаві (Закарпатьська, Івано-Франківська, Тернопільська області).

В горах зберігається загроза утворення селевих потокiв.

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Теми: погода Україна


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