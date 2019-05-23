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Погодные качели: дожди, грозы и до 27 градусов тепла

Четверг, 23 мая 2019, 08:54

Синоптики прогнозируют на 24-25 мая по всей Украине кратковременные дожди и грозы с теплом до 27 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет "Укринформ".

"24-25 мая в Украине ночью местами, днем ​​повсеместно кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что температура в западных областях ночью 7-12°, днем ​​17-22°; на остальной территории ночью 12-17°, днем ​​22-27°.

Кроме того до 24 мая из-за дождей на реках Днестр, Свиж, Ворона, Боржава возможные паводки. 

 

Сообщается, что подъем уровня воды может вызвать частичное затопление сельхозугодий, территорий приречных населенных пунктов и объектов в пойме Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

В горах сохраняется угроза образования селевых потоков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаУкраина
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