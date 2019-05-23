Погодные качели: дожди, грозы и до 27 градусов тепла
Синоптики прогнозируют на 24-25 мая по всей Украине кратковременные дожди и грозы с теплом до 27 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет "Укринформ".
"24-25 мая в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 22-27°.
Кроме того до 24 мая из-за дождей на реках Днестр, Свиж, Ворона, Боржава возможные паводки.
Сообщается, что подъем уровня воды может вызвать частичное затопление сельхозугодий, территорий приречных населенных пунктов и объектов в пойме Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.
В горах сохраняется угроза образования селевых потоков.
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