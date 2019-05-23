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Тереза Мей 24 травня оголосить про відставку – ЗМІ

Четвер, 23 травня 2019, 09:32

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, як очікується, в п'ятницю оголосить про свою відставку з посади.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що прем’єрка відбила спроби змусити її піти з почади вчора ввечері, наполягаючи на тому, що сьогодні вона зосереджена на європейських виборах.

Однак її союзники вважають, що вона оголосить про свою відставку у п’ятницю після зустрічі з Гремом Брейді, головою Комітету 1922, керуючого справами Консервативної партії.

Мей залишиться прем'єр-міністром, доки не буде обрано її наступника.

Процес виборів буде двоетапним, наостанок за двох основних кандидатів голосуватимуть 125 тисяч членів Консервативної партії.

Нагадаємо:

  • У середу ввечері лідер Палати громад Британії Андреа Лідсом в середу повідомила, що залишає свій пост через те, що більше не вірить в урядовий підхід щодо Brexit.

Європейська правда

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Теми: BrexitВелика БританіяЄС
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