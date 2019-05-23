Тереза Мей 24 травня оголосить про відставку – ЗМІ

3886 переглядів
Четвер, 23 травня 2019, 09:32

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, як очікується, в п'ятницю оголосить про свою відставку з посади.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що прем’єрка відбила спроби змусити її піти з почади вчора ввечері, наполягаючи на тому, що сьогодні вона зосереджена на європейських виборах.

Однак її союзники вважають, що вона оголосить про свою відставку у п’ятницю після зустрічі з Гремом Брейді, головою Комітету 1922, керуючого справами Консервативної партії.

Мей залишиться прем'єр-міністром, доки не буде обрано її наступника.

Процес виборів буде двоетапним, наостанок за двох основних кандидатів голосуватимуть 125 тисяч членів Консервативної партії.

Нагадаємо:

  • У середу ввечері лідер Палати громад Британії Андреа Лідсом в середу повідомила, що залишає свій пост через те, що більше не вірить в урядовий підхід щодо Brexit.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Brexit Велика Британія ЄС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Британії через проблеми з Brexit лідер Палати громад подала у відставку 23 травня 2019, 08:38
Мей: голосування в червні - останній шанс парламенту схвалити угоду про Brexit 21 травня 2019, 22:46
Brexit: уряд Британії підтримав зміни в угоді про вихід з ЄС 21 травня 2019, 20:59
Усі новини
Головні новини
Екс-кандидат у президенти каже, що оскаржив розпуск Ради
Кличко зі скандалом звільнив керівника одного з департаментів КМДА
Приватбанк подав позов до Коломойського в США
У Раді не знають, хто входив до складу розпущеної коаліції
Усі новини
дослідження

Учені знайшли новий спосіб лікувати шкірні рани

Досвід

Як знайти роботу. 10 порад від незрячих велосипедистів

Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати