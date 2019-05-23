Тереза Мэй 24 мая объявит об отставке – СМИ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, в пятницу объявит о своей отставке с должности.
Об этом сообщает The Times.
Отмечается, что премьер отбила попытки заставить ее уйти с должности вчера вечером, настаивая на том, что сегодня она сосредоточена на европейских выборах.
Однако ее союзники считают, что она объявит о своей отставке в пятницу после встречи с Грэмом Брейди, председателем Комитета 1922, управляющего делами Консервативной партии.
Мэй останется премьер-министром, пока не будет избран ее преемник.
Процесс выборов будет двухэтапным, напоследок за двух основных кандидатов будут голосовать 125 тысяч членов Консервативной партии.
Напомним:
- В среду вечером лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом в среду сообщила, что покидает свой пост из-за того, что больше не верит в правительственный подход к Brexit.
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