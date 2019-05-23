На Запоріжжі в "реабілітаційному" центрі незаконно утримували близько 80 людей

Правоохоронці викрили діяльність псевдореабілітаційного центру на Запоріжжі, де незаконно утримували близько 80 наркозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

"Організатори злочинної схеми орендували будинки в Запоріжжі та Запорізькому районі, де і утримували нарко- та алкозалежних осіб, а також літніх людей, з метою отримання прибутку від їх родичів", - йдеться в повідомленні.

Загалом у даних закладах утримувалось близько 80 осіб.

"Правоохоронці встановили, що центр не є медичною установою, а лікуванням утримуваних ніхто не займався: їх утримували в антисанітарних умовах, без повноцінного харчування. За будь-які провини до утримуваних застосовувались заходи фізичного та психологічного впливу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба поліції, кожен будинок був огороджений великим парканом, мав сигналізацію і заварені грати на вікнах.

"Ключі від вхідних дверей перебували виключно в охоронців реабілітаційних центрів, які охороняли їх цілодобово. Особи, які проходили "реабілітацію", не мали права залишати навіть територію будинку", - йдеться в повідомленні.

Родичі утримуваних платили за їхнє нібито лікування по 8 тисяч гривень за одну людину на місяць, за осіб похилого віку – 10-12 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до організації злочинної діяльності причетні четверо осіб: жінка 1983 року народження, двоє чоловіків 1987 року народження та чоловік 1985 років народження.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Співробітники прокуратури та поліції провели шість обшуків.

Наразі за ст. 208 КПК затримано троє осіб, причетних до організації злочинної схеми.

Слідчі дії тривають.