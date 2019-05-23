На Запорожье в "реабилитационном" центре незаконно удерживали около 80 человек

1098 просмотров
Четверг, 23 мая 2019, 09:55

Правоохранители разоблачили деятельность псевдореабилитацийного центра на Запорожье, где незаконно удерживали около 80 наркозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Организаторы преступной схемы арендовали дома в Запорожье и Запорожском районе, где и удерживали нарко- и алкозависимых лиц, а также пожилых людей с целью получения прибыли от их родственников", - говорится в сообщении. 

Всего в данных заведениях содержалось около 80 человек.

"Правоохранители установили, что центр не является медицинским учреждением, и лечением находящихся никто не занимался: их содержали в антисанитарных условиях, без полноценного питания. За любые проступки к удерживаемым применялись меры физического и психологического воздействия", - говорится в сообщении. 

 

Сотрудники прокуратуры и полиции провели шесть обысков.

Сейчас по ст. 208 УПК задержаны трое лиц, причастных к организации преступной схемы.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Запорожье прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мальчик из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании, поехал домой 11 мая 2019, 21:03
Мальчика из Запорожья удерживают в посольстве Дании, вмешался Климкин 9 мая 2019, 14:06
Lufthansa может начать полеты в Запорожье 4 апреля 2019, 00:48
Все новости
Главные новости
Указ о роспуске Рады и дате новых выборов вступил в силу
Абромавичус обсудил с Зеленским свое возможное назначение
Марчук: Россия "не нашла" 80 пленных украинцев
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство
Все новости
исследование

Ученые нашли новый способ лечить кожные раны

Фотопроект

Роды, война, бедность: как нужно показывать

психология

10 очень нужных навыков, которые трудно и стоит получить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів