На Запорожье в "реабилитационном" центре незаконно удерживали около 80 человек

Правоохранители разоблачили деятельность псевдореабилитацийного центра на Запорожье, где незаконно удерживали около 80 наркозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Организаторы преступной схемы арендовали дома в Запорожье и Запорожском районе, где и удерживали нарко- и алкозависимых лиц, а также пожилых людей с целью получения прибыли от их родственников", - говорится в сообщении.

Всего в данных заведениях содержалось около 80 человек.

"Правоохранители установили, что центр не является медицинским учреждением, и лечением находящихся никто не занимался: их содержали в антисанитарных условиях, без полноценного питания. За любые проступки к удерживаемым применялись меры физического и психологического воздействия", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры и полиции провели шесть обысков.

Сейчас по ст. 208 УПК задержаны трое лиц, причастных к организации преступной схемы.

Следственные действия продолжаются.