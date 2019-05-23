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На Запорожье в "реабилитационном" центре незаконно удерживали около 80 человек

Четверг, 23 мая 2019, 09:55

Правоохранители разоблачили деятельность псевдореабилитацийного центра на Запорожье, где незаконно удерживали около 80 наркозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Организаторы преступной схемы арендовали дома в Запорожье и Запорожском районе, где и удерживали нарко- и алкозависимых лиц, а также пожилых людей с целью получения прибыли от их родственников", - говорится в сообщении. 

Всего в данных заведениях содержалось около 80 человек. 

 

"Правоохранители установили, что центр не является медицинским учреждением, и лечением находящихся никто не занимался: их содержали в антисанитарных условиях, без полноценного питания. За любые проступки к удерживаемым применялись меры физического и психологического воздействия", - говорится в сообщении. 

 

Как сообщает пресс-служба полиции, каждый дом был огражден большим забором, имел сигнализацию и заваренные решетки на окнах. 

 

"Ключи от входной двери находились исключительно в охранников реабилитационных центров, которые охраняли их круглосуточно. Люди, проходившие "реабилитацию", не имели права покидать даже территорию дома", - говорится в сообщении.

Родственники содержащихся платили за их якобы лечение по 8 тысяч гривен за одного человека в месяц, за пожилых людей – 10-12 тысяч гривен.

Полицейские установили, что к организации преступной деятельности причастны четыре человека: женщина 1983 года рождения, двое мужчин 1987 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Сотрудники прокуратуры и полиции провели шесть обысков.

Сейчас по ст. 208 УПК задержаны трое лиц, причастных к организации преступной схемы.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: Запорожьепрокуратура
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