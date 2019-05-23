У ЄС заявили про необхідність обмежити функції СБУ

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Четвер, 23 травня 2019, 11:15

У представництві Євросоюзу в Україні вважають, що функції Служби безпеки повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці.

Про це сказала заступник глави представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн в ході шостої зустрічі парламентсько-громадянської платформи в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, якщо СБУ має намір посилити співпрацю з міжнародними партнерами, дуже важливо підвищити рівень довіри на міжнародному рівні і всередині країни.

Вона зазначила, що відсутність реформ у відомстві перешкоджає зміцненню довіри і подальшої інтеграції України в західні країни, в зв'язку з чим реформу спецслужби необхідно реалізовувати в найкоротші терміни.

"Функції СБУ повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці. У той же час, СБУ повинна позбутися функцій в сфері економічної та організованої злочинності", - сказала  заступник голови представництва ЄС.

Вона висловила надію, що новий президент і майбутній склад Верховної Ради продовжать реформування судового і правоохоронного сектора, яке проводилося в останні роки.

Зокрема, за її словами, необхідно удосконалити систему добору суддів та введення ефективних критеріїв оцінки їх доброчесності.

Крім того, Вайдеманн зазначила, що повноцінне реформування повинно торкнутися і органів прокуратури.

Серед іншого, представниця ЄС в Україні сподівається, що новий президент продовжить слідувати європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Теми: ЄС Україна СБУ


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