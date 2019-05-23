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В ЕС заявили о необходимости ограничить функции СБУ

Четверг, 23 мая 2019, 11:15

В представительстве Евросоюза в Украине считают, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

Об этом сказала заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, если СБУ намерена усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны.

Она отметила, что отсутствие реформ в ведомстве препятствует укреплению доверия и последующей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности", - сказала заместитель главы представительства ЕС.

Она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирования судебных и правоохранительных сектора, которое проводилось в последние годы.

В частности, по ее словам, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добродетели.

Кроме того, Вайдеманн отметила, что полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Среди прочего, представитель ЕС в Украине надеется, что новый президент продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

Темы: ЕСУкраинаСБУ
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