Кличко зі скандалом звільнив керівників одного з департаментів КМДА

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Четвер, 23 травня 2019, 11:41

Мер Києва Віталій Кличко звільнив директора департаменту соціальної політики КМДА та доручив звільнити директора тендерного комітету цього департаменту і керівників структурних підрозділів через порушення законодавства.

Про йдеться на сайті мера 23 травня.

Відзначається, що таке рішення ухвалене після проведення перевірки фінансово-господарської діяльності департаменту. Зокрема, і на підставі інформації, оприлюдненої в деяких ЗМІ та за зверненнями підприємців.

"Під час перевірки, здійсненої департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, встановлені порушення, зокрема, тендерного законодавства, ігнорування принципів відкритості та прозорості, нехтування економією та ефективністю в роботі департаменту соціальної політики", - повідомили у Кличка.

Відзначається, що матеріали перевірки спрямували до правоохоронних органів для відповідного реагування.

Українська правда

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Теми: КМДА Кличко


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