Кличко со скандалом уволил руководителей одного из департаментов КГГА

3334 просмотра
Четверг, 23 мая 2019, 11:41

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений за нарушения законодательства.

Об этом говорится на сайте мэра 23 мая.

Отмечается, что такое решение принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента. В частности, и на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ и по обращениям предпринимателей.

"Во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, установлены нарушения, в частности, тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики", - сообщили в Кличко.

Отмечается, что материалы проверки направили в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: КГГА Кличко


powered by lun.ua
Материалы по теме
В КГГА искали бомбу, всех эвакуировали 10 апреля 2019, 16:27
Заговор в КГГА: требовали взятки за особые авто 5 апреля 2019, 15:35
Вокзальную площадь в Киеве реконструируют 20 марта 2019, 17:55
Все новости
Главные новости
Приватбанк подал иск к Коломойскому в США
В Раде не знают, кто входил в состав распущенной коалиции
Указ о роспуске Рады и дате новых выборов вступил в силу
Абромавичус обсудил с Зеленским свое возможное назначение
Все новости
исследование

Каждый восьмой украинский подросток зависим от соцсетей

Опыт

Как найти работу. 10 советов от незрячих велосипедистов

Фотопроект

Роды, война, бедность: как нужно показывать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів