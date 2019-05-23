Кличко со скандалом уволил руководителей одного из департаментов КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений за нарушения законодательства.
Об этом говорится на сайте мэра 23 мая.
Отмечается, что такое решение принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента. В частности, и на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ и по обращениям предпринимателей.
"Во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, установлены нарушения, в частности, тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики", - сообщили в Кличко.
Отмечается, что материалы проверки направили в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.
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