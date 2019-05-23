Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-мера молдовського Тирасполя знайшли мертвим на Одещині

Четвер, 23 травня 2019, 13:33

Екс-мера молдовського Тирасполя Андрія Безбатченка знайшли убитим у селі Вапнярка Лиманського району Одеської області.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив УП, що на Одещині знайшли тіло людини, але імені убитого не назвав.

"Дійсно, було виявлено тіло, за попередніми даними, з ознаками насильницької смерті. Поліція була на місці події. Наразі встановлюємо обставини події та осіб, які можуть бути причетні", - сказав він.

Тракало додав, що за даним фактом відкрито 3 кримінальні провадження.

"Відкрито провадження за п.6, п.12 ч.2 ст. 115 (убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою), ч.3 ст. 289 (заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ", - підсумував речник поліції.

Триває слідство. 

Як повідомляє Deschide Știrea, у будинку Безбабченка у передмісті Одеси поліція знайшла сліди крові. Тіло екс-мера Тирасполя і його авто знайшли за 5 км від дому у покинутій будівлі.

ОбережноФото містить сцену насильства 

 
Фото Deschide Știrea
 
Фото Deschide Știrea

Безбабченко очолював державну адміністрацію Тирасполя – так званої столиці самопроголошеної невизнаної Придністровської Молдавської Республіки у 2012-2016 роках. Після виборів президента так званого Придністров’я втік в Україну.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Одеська область
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: