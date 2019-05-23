Екс-мера молдовського Тирасполя знайшли мертвим на Одещині

Екс-мера молдовського Тирасполя Андрія Безбатченка знайшли убитим у селі Вапнярка Лиманського району Одеської області.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив УП, що на Одещині знайшли тіло людини, але імені убитого не назвав.

"Дійсно, було виявлено тіло, за попередніми даними, з ознаками насильницької смерті. Поліція була на місці події. Наразі встановлюємо обставини події та осіб, які можуть бути причетні", - сказав він.

Тракало додав, що за даним фактом відкрито 3 кримінальні провадження.

"Відкрито провадження за п.6, п.12 ч.2 ст. 115 (убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою), ч.3 ст. 289 (заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ", - підсумував речник поліції.

Триває слідство.

Як повідомляє Deschide Știrea, у будинку Безбабченка у передмісті Одеси поліція знайшла сліди крові. Тіло екс-мера Тирасполя і його авто знайшли за 5 км від дому у покинутій будівлі.

Обережно! Фото містить сцену насильства

Фото Deschide Știrea

Фото Deschide Știrea

Безбабченко очолював державну адміністрацію Тирасполя – так званої столиці самопроголошеної невизнаної Придністровської Молдавської Республіки у 2012-2016 роках. Після виборів президента так званого Придністров’я втік в Україну.