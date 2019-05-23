Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-мэра молдавского Тирасполя нашли мертвым в Одесской области

Четверг, 23 мая 2019, 13:33

Экс-мэра молдавского Тирасполя Андрея Безбабченко нашли убитым в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил УП, что в Одесской области нашли тело человека, но имени убитого не назвал.

"Действительно, было обнаружено тело, по предварительным данным, с признаками насильственной смерти. Полиция была на месте происшествия. Сейчас устанавливаем обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны", - сказал он.

Тракало добавил, что по данному факту возбуждено 3 уголовных производства.

"Открыто производства по п.6, п.12 ч.2 ст. 115 (убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору), ч.3 ст. 289 (завладение транспортным средством с применением насилия) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК ", - подытожил представитель полиции.

Продолжается следствие.

Как сообщает Deschide Ştirea, в доме Безбабченко в пригороде Одессы полиция нашла следы крови. Тело экс-мэра Тирасполя и его авто нашли в 5 км от дома в заброшенном здании. 

Осторожно! Фото содержат сцену насилия

 
Фото Deschide Știrea
 
Фото Deschide Știrea

Безбабченко возглавлял государственную администрацию Тирасполя – так называемой столицы самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в 2012-2016 годах. После выборов президента так называемого Приднестровья бежал в Украину.

Ирина Балачук, УП
Темы: Одесская областьубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Одесская область
В Одесской области прогремели взрывы – СМИ
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: