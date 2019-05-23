В Одесской области нашли мертвым экс-мэра молдавского Тирасполя

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Четверг, 23 мая 2019, 13:33

Экс-мэра молдавского Тирасполя Андрея Безбабченко нашли убитым в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил УП, что в Одесской области нашли тело человека, но имени убитого не назвал.

"Действительно, было обнаружено тело, по предварительным данным, с признаками насильственной смерти. Полиция была на месте происшествия. Сейчас устанавливаем обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны", - сказал он.

Тракало добавил, что по данному факту возбуждено 3 уголовных производства.

"Открыто производства по п.6, п.12 ч.2 ст. 115 (убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору), ч.3 ст. 289 (завладение транспортным средством с применением насилия) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК ", - подытожил представитель полиции.

Продолжается следствие.

Как сообщает Deschide Ştirea, в доме Безбабченко в пригороде Одессы полиция нашла следы крови. Тело экс-мэра Тирасполя и его авто нашли в 5 км от дома в заброшенном здании. 

Осторожно! Фото содержат сцену насилия

 
 

Безбабченко возглавлял государственную администрацию Тирасполя – так называемой столицы самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в 2012-2016 годах. После выборов президента так называемого Приднестровья бежал в Украину.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Одесская область убийство


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