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Зеленський висміяв українських політиків і показав здивованого Ляшка

Четвер, 23 травня 2019, 13:59
Зеленський висміяв українських політиків і показав здивованого Ляшка

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українські чиновники і політики відірвані від сучасних інноваційних технологій. 

Таку думку він висловив під час виступу на українському форумі інтернет-діячів "iForum 2019".

"Говорячи про інновації, говорячи про політику…в принципі чиновники, політики і інновації це абсолютно два різних світи. Є відчуття, що ми живемо на різних планетах – люди з інноваціями і політики", - сказав Зеленський.

"Як правило чиновники використовують чотири слова – інновація, діджиталізація, гіперлуп і Ілон Маск. І після цих чотирьох слів вони кажуть, "ми все сказали, і треба щось змінювати". Я просто скажу як людина, я особисто нічого не можу змінити, в плані інновації, в плані діджиталізації. Ми тільки можемо це зробити разом", - додав президент.

Зеленський також показав відео з випробування роботів американської інженерної компанії Boston Dynamics, після чого запропонував подивитися на українських чиновників.

 
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На екрані з’явилось зображення із нардепом Олегом Ляшком.

 
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Глядачі у залі засміялися.

Після цього Зеленський показав слайд із новиною "Депутати запропонували повернути Росію до старого літочислення" і сказав, що такі "чиновники можуть до такого призвести".

 
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"У нас багато проблем, багато факапів. Але відсутність електромереж може призвести до того, що уряд може крокувати в бік відновлювальної енергетики. Відсутність банківської інфраструктури – те, що у нас є – можна йти до цифрового банкінга. Відсутність транспортної логістики – треба йти до дронів. Що нам заважає? Таке відчуття, що люди які нам заважають їх треба назвати "що", - сказав Зеленський.       

"Я впевнений, що ви творите кожен день великі речі, але наші чиновники і політики абсолютно цим не користуються. Не хочу на них наговорювати, ви і так все самі знаєте. Але. Що таке інновації взагалі в цій вузькопрофільної політичній факінг галузі"- запитував Зеленський.

За його словами, інновації роблять все процеси прозорими і ефективними, тим самим позбавляючи нечистих на руку чиновників засобів до існування.

Олександр Шумілін, УП
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