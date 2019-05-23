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Зеленский высмеял украинских чиновников и показал удивленного Ляшко

Четверг, 23 мая 2019, 13:59
Зеленский высмеял украинских чиновников и показал удивленного Ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские чиновники и политики оторваны от современных инновационных технологий.

Об этом сказал он сказал во время выступления на украинском форуме интернет-деятелей "iForum 2019".

"Говоря об инновациях, говоря о политике... в принципе, чиновники, политики и инновации это совершенно два разных мира. Есть ощущение, что мы живем на разных планетах – люди с инновациями и политики ", - сказал Зеленский.

"Как правило, чиновники используют четыре слова - инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов они говорят, "мы все сказали, и надо что-то менять". Я просто скажу как человек, я лично ничего не могу изменить в плане инновации в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе", - добавил президент.

Зеленский также показал видео испытания роботов американской инженерной компании Boston Dynamics, после чего предложил посмотреть на украинских чиновников.

 
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На экране появилось изображение с нардепом Олегом Ляшко.

 
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Зрители в зале засмеялись.

После этого Зеленский показал слайд с новостью "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению" и сказал, что такие "чиновники могут к такому привести".

 
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"У нас много проблем, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести к тому, что правительство может идти в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры – то, что у нас есть – можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной логистики – надо идти к дронам. Что нам мешает? Такое ощущение, что люди, которые нам мешают их надо назвать "что"", - сказал Зеленский.

"Я уверен, что вы творите каждый день большие вещи, но наши чиновники и политики совершенно этим не пользуются. Не хочу на них наговаривать, вы и так все знаете. Но. Что такое инновации вообще в этой узкопрофильной политической факинг отрасли" - спрашивал Зеленский.

По его словам, инновации делают все процессы прозрачными и эффективными, тем самым лишая нечистых на руку чиновников средств к существованию.

Александр Шумилин, УП

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