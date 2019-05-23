Рейдери намагалися "віджати" київський готель

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Четвер, 23 травня 2019, 14:38

Столичні правоохоронці доставили до управління поліції 10 осіб, які у балаклавах та шоломах намагалися захопити готель на вулиці Стеценка, ще близько 30 рейдерів втекли.

Про це 23 травня повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

 "Зловмисників було близько 40 осіб, вони  перешкоджали нормальній роботі комплексу, обмежили вхід та вихід, нанесли тілесні ушкодження двом працівникам охорони і пошкодили майно. Коли на місце події прибули правоохоронці, частина із них втекла, однак десятьох доставили до управління поліції для надання пояснень", - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

 

На місці події правоохоронці вилучили записи з камер відеонагляду.

За словами Іщенка, усі доставлені – представники приватної охоронної фірми, раніше судимі за вчинення різних злочинів.

 

Більшість затриманих відмовилися надавати пояснення слідчому.

"Вони прибули до готельного комплексу разом із нібито новим власником приміщення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наразі перевіряють цю інформацію.

 

"Якщо є будь-який спір щодо права власності на будівлю, його необхідно вирішувати виключно у правовому полі, а не варварськими методами з побиттям працівників і пошкодженням майна", - наголосив Іщенко.

Правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство за ч. 3 ст. 296 ККУ.

Українська правда

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Теми: поліція Київ


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