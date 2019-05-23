Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейдери намагалися "віджати" київський готель

Четвер, 23 травня 2019, 14:38

Столичні правоохоронці доставили до управління поліції 10 осіб, які у балаклавах та шоломах намагалися захопити готель на вулиці Стеценка, ще близько 30 рейдерів втекли.

Про це 23 травня повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

 "Зловмисників було близько 40 осіб, вони  перешкоджали нормальній роботі комплексу, обмежили вхід та вихід, нанесли тілесні ушкодження двом працівникам охорони і пошкодили майно. Коли на місце події прибули правоохоронці, частина із них втекла, однак десятьох доставили до управління поліції для надання пояснень", - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

 

На місці події правоохоронці вилучили записи з камер відеонагляду.

За словами Іщенка, усі доставлені – представники приватної охоронної фірми, раніше судимі за вчинення різних злочинів.

 

Більшість затриманих відмовилися надавати пояснення слідчому.

"Вони прибули до готельного комплексу разом із нібито новим власником приміщення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наразі перевіряють цю інформацію.

 

"Якщо є будь-який спір щодо права власності на будівлю, його необхідно вирішувати виключно у правовому полі, а не варварськими методами з побиттям працівників і пошкодженням майна", - наголосив Іщенко.

Правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство за ч. 3 ст. 296 ККУ.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
поліція
"У вас всі цілі?": поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних після обстрілу Одеси
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: