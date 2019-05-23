Рейдеры пытались "отжать" киевский отель

Столичные правоохранители доставили в управление полиции 10 человек, которые в балаклавах и шлемах пытались захватить отель на улице Стеценко, еще около 30 рейдеров скрылись.

Об этом 23 мая сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Злоумышленников было около 40 человек, они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть из них сбежала, однако десять доставили в управление полиции для дачи объяснений", - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

На месте происшествия правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По словам Ищенко, все доставленные - представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений.

Большинство задержанных отказались предоставлять объяснения следователю.

"Они прибыли в гостиничный комплекс вместе с якобы новым собственником помещения", - говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

"Если есть любой спор о праве собственности на здание, его необходимо решать исключительно в правовом поле, а не варварскими методами с избиением работников и повреждением имущества", - отметил Ищенко.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство по ч. 3 ст. 296 УК.