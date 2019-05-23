Зеленський запускає проект "Ліфт"

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Четвер, 23 травня 2019, 14:54

Президент Володимир Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.

Про це Володимир Зеленський і його радник Михайло Федоров заявили на форумі інтернет-діячів "iForum" у Києві, звертаючись до аудиторії російською мовою.

"Ми хочемо справді зробити країну у смартфоні. Уряд у смартфоні. Хлопці, пора це зробити. Без вас не впоратися", – сказав Зеленський.

"І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший, комунікація з державою – другий, транзакції з державою – третій, залучення в управління державою – четвертий", – додав він.

За словами Зеленського, було б здорово дорогою на роботу мати можливість контролювати, які законопроекти подаються і як їх доповнити, "які чуваки обираються", які петиції подаються тощо.

"Я, правда, мрію про нашу країну у смартфоні. І щоб ми були першими в світі, оминаючи цей етап, який сьогодні в світі і який складно наздогнати", – заявив президент.

"Я з цим ніколи сам не впораюся, але це можемо зробити ми. І якщо у когось є ідеї і пропозиції – звертайтеся до Міші Федорова", – сказав він.

Михайло Федоров продовжив: "Ми хочемо створити відкритий соціальний ліфт, коли людина без якихось прошарків уряду, депутатів, знайомих, мам, тат, сестер і дядь зможе потрапити в команду і реалізувати реальний проект".

"Ми знайшли системне рішення. Вже цього понеділка ми запускаємо проект "Ліфт", де кожна людина зможе залишити резюме про себе, відгукнутися на вакансію в нашій команді, розповісти ідеї і відправити готовий продукт", – заявив він.

За цим он-лайн проектом буде закріплено окрему структуру, яка буде аналізувати інформацію, давати зворотний зв'язок і впроваджуватиме це в ключові департаменти "без великої бюрократії і в обхід усього іншого".

"З понеділка всі ваші ідеї, які стосуються IT, ви зможете презентувати", – підсумував Федоров.

Доповідь Зеленського на iForum-2019.називалася "Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом".

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Олена Рощенко, УП

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Теми: Зеленський технології реформи


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