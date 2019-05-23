Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський запускає проект "Ліфт"

Четвер, 23 травня 2019, 14:54
Зеленський запускає проект Ліфт

Президент Володимир Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.

Про це Володимир Зеленський і його радник Михайло Федоров заявили на форумі інтернет-діячів "iForum" у Києві, звертаючись до аудиторії російською мовою.

"Ми хочемо справді зробити країну у смартфоні. Уряд у смартфоні. Хлопці, пора це зробити. Без вас не впоратися", – сказав Зеленський.

"І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший, комунікація з державою – другий, транзакції з державою – третій, залучення в управління державою – четвертий", – додав він.

За словами Зеленського, було б здорово дорогою на роботу мати можливість контролювати, які законопроекти подаються і як їх доповнити, "які чуваки обираються", які петиції подаються тощо.

"Я, правда, мрію про нашу країну у смартфоні. І щоб ми були першими в світі, оминаючи цей етап, який сьогодні в світі і який складно наздогнати", – заявив президент.

"Я з цим ніколи сам не впораюся, але це можемо зробити ми. І якщо у когось є ідеї і пропозиції – звертайтеся до Міші Федорова", – сказав він.

Михайло Федоров продовжив: "Ми хочемо створити відкритий соціальний ліфт, коли людина без якихось прошарків уряду, депутатів, знайомих, мам, тат, сестер і дядь зможе потрапити в команду і реалізувати реальний проект".

"Ми знайшли системне рішення. Вже цього понеділка ми запускаємо проект "Ліфт", де кожна людина зможе залишити резюме про себе, відгукнутися на вакансію в нашій команді, розповісти ідеї і відправити готовий продукт", – заявив він.

За цим он-лайн проектом буде закріплено окрему структуру, яка буде аналізувати інформацію, давати зворотний зв'язок і впроваджуватиме це в ключові департаменти "без великої бюрократії і в обхід усього іншого".

"З понеділка всі ваші ідеї, які стосуються IT, ви зможете презентувати", – підсумував Федоров.

Доповідь Зеленського на iForum-2019.називалася "Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом".

Читайте також Голова діджитал-команди Зеленського: Ми самі просимо клікати на "Беніного клоуна"

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийтехнологіїреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув до Праги
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Зеленський із Болгарії несподівано вирушив у Чехію
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: