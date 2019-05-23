Зеленский запускает проект "Лифт"
Президент Владимир Зеленский и его команда с 27 мая запускают онлайн проект "Лифт", который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.
Об этом Владимир Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили на конференции по интернет технологиям "iForum" в Киеве, обращаясь к аудитории по-русски.
"Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться", – сказал Зеленский.
"И внедрение четырех уровней: информация о государстве – первый, коммуникация с государством – второй, транзакции с государством – третий, вовлечение в управление государством – четвертый", – добавил он.
По словам Зеленского, было бы здорово по пути на работу иметь возможность контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, "какие чуваки избираются", какие петиции подаются и прочем.
"Я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать", – заявил президент.
"Я с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. И если у кого-то есть идеи и предложения – обращайтесь к Мише Федорову", – сказал он.
Михаил Федоров продолжил: "Мы хотим создать открытый социальный лифт, когда человек без каких-то прослоек правительства, депутатов, знакомых, мам, пап, сестер и дядь сможет попасть в команду и реализовать реальный проект".
"Мы нашли системное решение. Уже в этот понедельник мы запускаем проект "Лифт", где каждый человек сможет оставить резюме о себе, откликнуться на вакансию в нашей команде, рассказать идеи и отправить готовый продукт", – заявил он.
За этим он-лайн проектом будет закреплена отдельная структура, которая будет анализировать информацию, давать обратную связь и она будет внедрять это в ключевые департаменты "без большой бюрократии и в обход всему остальному".
"С понедельника все ваши идеи, которые касаются IT, вы сможете презентовать", – подытожил Федоров.
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