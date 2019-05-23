Геращенко: Шведів шокувала відсутність жінок серед призначень Зеленського

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що шведських депутатів дивує, що серед призначень президента Володимира Зеленського немає жодної жінки.

Про це вона написала одразу в двох постах на своїй сторінці у Facebook.

"Шведські колеги сьогодні дуже здивувалися, що серед кадрових призначень новообраного президента- жодної жінки. Обговорювали з ними гендерні квоти, які обов‘язково треба вводити, можливо, як тимчасовий механізм, для збільшення жінок у владі і політиці", - написала вона.

Зазначимо, що серед призначенців екс-президента Петра Порошенка в адміністрації жінок не було.

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