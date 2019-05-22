Зе!Банкова. Кого Зеленський призначив в Адміністрацію президента

Ще будучи в статусі кандидата в президенти Володимир Зеленський обіцяв, що коли стане головою держави, то в кадровій політиці не допустить "кумівства".

Чи перебуває новий президент в родинних зв'язках з кимось зі своєї найближчої команди, даних немає, однак вже перші рішення після заходу в головний кабінет на Банковій вказують, що при призначеннях дружніх стосунків Зеленський не уник.

Серед людей, які будуть допомагати новому голові держави в канцелярії, його соратники по "Кварталу", юрист олігарха Ігоря Коломойського та спеціалісти з антикорупційних питань і зовнішньої політики.

"Українська правда" розповідає, кого ж саме Зеленський привів із собою в Адміністрацію президента.

Андрій Богдан, голова Адміністрації президента

Андрій Богдан

Є одним із найближчих політичних соратників Володимира Зеленського.

Богдан – відомий столичний адвокат, послугами якого користується, зокрема, олігарх Ігор Коломойський.

У 2015 році Богдан також захищав в судах соратника олігарха Геннадія Корбана.

Із Зеленським адвокат товаришує останні п’ять років.

Жорстка, незговірлива людина, професія якого – "рєшатель". В виборчому штабі Зеленського мало хто був в захваті від його людських якостей, проте багато хто віддавав належне його вмінню залагоджувати зовнішні конфлікти та "вирішувати" справи.

У період виборчої кампанії журналісти Bihus.info називали адвоката куратором медіа-напрямку офісу Зеленського.

"Не можна сказати, що я курую медіа-напрямок. Мабуть, мої поради, як правильно висвітлювати ті чи інші політичні погляди, як правильно комунікувати з суспільством – це і є це значення медіа-напрямку. Але я не курую співпрацю зі ЗМІ чи порядок надання інтерв'ю", – пояснював в інтерв’ю УП Богдан.

Однак роль адвоката набагато ширша.

Богдан стверджує, що саме він вмовляв Зеленського піти в президенти.

"Володя, ти взагалі розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію? І якщо ти навіть не спробуєш це зробити, то якимось моральним чином ти їх кинеш, підведеш", – переказував він свої розмови із Зеленським в інтерв’ю УП.

Богдан далеко не нова людина в українській політиці.

У 2007 році балотувався до парламенту під №93 списку блоку "Наша Україна-Народна самооборона" на чолі з нинішнім генпрокурором Юрієм Луценком, але не пройшов.

Того ж року встиг попрацювати помічником Андрія Портнова, а згодом став заступником міністра юстиції Миколи Оніщука.

У березні 2010 року був призначений заступником міністра Кабінету міністрів – урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова, однак у лютому 2011 року ця посада була ліквідована.

У 2013 році Богдана призначили урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики після відновлення цієї посади.

Саме за роботу на цій посаді у вересні 2014 року він потрапив під закон про люстрацію.

Того ж 2014 року Богдан потрапив у партійний список БПП на дострокових виборах в Раду. Однак стати депутатом йому у 2014-му не судилось.

Богдан отримав шанс знову зайти в Раду у 2016-му. Тоді відбулись переходи низки списочників БПП в уряд та на інші посади. Через це Богдан опинився першим в черзі за списком БПП, і якби хтось ще пішов у Кабмін, то він би став депутатом від партії Порошенка.

Для того, щоб не пустити Богдана в Раду, коаліція навіть прописала окремий пункт у законі про так звану "партійну диктатуру". Це положення дозволяло виключати людей зі списку партії уже після виборів. Таким чином БПП зміг викреслити Богдана зі свого передвиборчого списку і в Раду зайшов кандидат, який був наступним за нин.

У зв'язку з люстрацією, Богдан не має права займати держпосади впродовж 10 років, що не зупинило Володимира Зеленського від його призначення головою своєї канцелярії.

"Допомогли" Богдану отримати посаду автори закону про державну службу, з якої стараннями колишнього очільника АП Бориса Ложкіна були виведені посади глави АП та його заступників – усі вони формально не є державними службовцями.

Сергій Трофімов, перший заступник глави АП

Сергій Трофімов

Трофімов – один із найближчих до Зеленського людей. До призначення в АП він працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95". Зона відповідальності Трофімова була кіновиробництво.

У "Кварталі" він працював з 2005 року. Як зазначалось на старій версії сайту компанії, у розділі "Їх не видно", Трофімов – "людина, яка будь-якими шляхами добивається свого".

У передвиборчому штабі Зеленського Трофімов був лідером так званої "групи Кварталу".

У розслідуванні Бігус.info Сергій фігурував як людина, яка в переписці всередині команди розглядалась як можливий глава АП.

Сергій Шефір, перший помічник президента

Сергій Шефір

Земляк, давній друг і бізнес-партнер Зеленського до його обрання в президенти.

Як автор працював з майбутнім главою держави ще з часів КВК, пізніше став співзасновником студії "Квартал 95".

Разом із рідним братом Борисом писав сценарії для "кварталівських" проектів та продюсував їх.

Шефір – один із найближчих до президента членів ЗеКоманди, один із лідерів виборчого штабу і один із небагатьох, чию причетність до кампанії Зеленського не приховували від суспільства.

Журналісти Bihus.info, аналізуючи листування соратників Зеленського, зробили висновки, що брати Шефіри очолювали одну з груп впливу – "кварталівську". Сергій, ймовірно, вирішував у штабі фінансові питання.

Шефіра називали одним із найбільш ймовірних кандидатів на посаду голови АП.

Юрій Костюк, заступник глави АП

Юрій Костюк

Костюк до призначення був одним із сценаристів та креативним продюсером серіалу "Слуга народу". У виборчій команді Зеленського Костюк відповідав за медіа та креатив.

В інтерв’ю проекту УП "Чітко інтерв’ю" Костюк так окреслював свої функції в команді Зеленського:

"Якщо говорити про мою роль – це креатив, медіа, тобто усе, де потрібна фантазія. Наприклад, це створення роликів "Слуги народу", які виконували роль і промотування серіалу, і кампанії водночас, інші рекламні ролики, якісь білборди. У цілому, чим міг допомагати – допомагав".

Чим саме Костюк займатиметься в Адміністрації, поки не зрозуміло.

Руслан Стефанчук, радник президента, представник президента у Верховній Раді

Руслан Стефанчук

Доктор юридичних наук, проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У штабі Зеленського Стефанчук був ідеологом виборчої програми кандидата.

До цього він займався виключно науковою діяльністю: працював у Хмельницькому університеті управління та права викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором, проректором з наукової роботи.

У 2011-2013 працював в Інституті законодавства Верховної Ради України.

З 2014 до 2016 року працював проректором з наукової роботи Національної академії прокуратури України.

У коментарі "Громадському" Стефанчук розповідав, що познайомився із Зеленським ще в студентські роки, коли обоє грали в КВН.

"Буквально рік тому ми з ним зідзвонилися. Він сказав: я слідкую за твоїми досягненнями, мені потрібна твоя допомога. Я хочу, щоб ти мені допоміг фахово зрозуміти, як розбудовувати країну. Ми зустрілися і все обговорили", – говорив Cтефанчук.

Джерела УП пояснювали, що ідеолог кампанії був залучений до розробки законопроектів, які Зеленський пропонуватиме парламенту.

В Раді 6 скликання Стефанчук був помічником на той момент депутата від "НУНС" Анатолія Матвієнка.

Також був радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

Олена Зеркаль, заступниця голови АП

Олена Зеркаль

В АП куруватиме зовнішньополітичний напрямок.

На дипломатичну службу Зеркаль прийшла у 2014 році, на посаду заступника міністра закордонних справ.

Тоді вона перемогла на конкурсі заступників із питань європейської інтеграції, що проводився майже в усіх міністерствах.

В МЗС Зеркаль координувала виконання Україною вимог ЄС для запровадження безвізового режиму, займалась міжнародними судами України з росіянами – Міжнародним судом ООН у Гаазі, Трибуналом ООН з морського права.

З 2001 по 2013 рік працювала у Мін'юсті на міжнародному напрямку; була у складі переговорних груп щодо вступу до СОТ, щодо Угоди про асоціацію.

За даними "Європейської правди", в останні роки Зеркаль була, по суті, другою людиною в МЗС – саме вона зазвичай заміняла Клімкіна, коли той був у відрядженнях.

Її найсильнішою стороною називають вміння вести жорсткі переговори, особливо з торговельних питань.

Після публікації указу про призначення Зеркаль заступником глави АП, пізно вночі джерела у команді Зеленського повідомили УП про її відмову від посади. Так само із сайту президента зник текст указу президента щодо призначення.

Руслан Рябошапка, заступник голови АП

Руслан Рябошапка

Юрист, експерт з питань антикорупційної політики.

За кар'єру встиг попрацювати на різних позиціях при Міністерстві юстиції.

Влітку 2010 року Рябошапка очолив новостворене Бюро з питань антикорупційної політики у секретаріаті Кабміну, яке ліквідували трохи більше ніж за рік.

Після цього до жовтня 2013 року працював заступником глави департаменту юридичного забезпечення у Секретаріаті Кабміну Миколи Азарова.

Перед Революцією Гідності переходить на роботу в Transparency International Україна.

Після зміни влади Рябошапка був якийсь час заступником міністра юстиції. Разом з ще одним нинішнім членом команди Зеленського Олександром Данилюком брав участь у розробці закону про створення НАБУ.

У 2016 році Рябошапка був обраний членом Нацагентства з питань запобігання корупції, але через конфлікт з главою НАЗК Наталією Корчак у червні 2017 року подав у відставку.

У команді Зеленського відповідає за антикорупційний напрямок.

Кирил Тимошенко, заступник голови АП

Кирил Тимошенко

Ще одним заступником голови АП став 30-річний медійник ЗеКоманди.

За фахом він, як і президент, юрист, однак каже, що своє покликання знайшов у телевізійному та кіновиробництві.

Працював журналістом на телебаченні, виконавчим директо­ром департаменту подій компанії "Козирна Карта", продюсером на кіностудії "FILM.UA" та продюсером з власного виробництва телеканалу "Інтер".

До призначення – продюсер "GoodMedia Production". Знімав соціальні ролики на підтримку армії та волонтерів. Крім того, його продакшн-компанія займалась популяризацією уряду Володимира Гройсмана.

За даними журналістів-розслідувачів, саме "GoodMedia" створювала Зеленському відеоконтент, а сам Тимошенко нібито входив у сферу впливу Ігоря Коломойського.

У 2015 році Кирил Тимошенко балотувався до Київради як мажоритарник від партії "УКРОП", контрольованої Коломойським. Батько президентського соратника – депутат Дніпропетровської облради, теж від "УКРОПу".

В автобіографії на сайті партії серед своїх досягнень медійник називає документальний фільм "про те, як Дніпропетровськ і команда губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського зупинили сепаратистів".

Ще одна відома робота "GoodMedia" – компліментарний фільм про нардепа Ігоря Кононенка, одного з найближчих соратників Петра Порошенка.

Донедавна Тимошенко також значився помічником на громадських засадах нардепа Андрія Денисенка – колишнього "укропівця", який до 2015 року був членом фракції БПП.

Ім’я Денисенка фігурувало у скандалі, коли його помічник застрелив у Волновасі офіцера СБУ. Тоді нібито через контрабанду між правоохоронцями і добровольцями виник конфлікт, і обидві сторони говорили, що намагались зупинити нелегальний трафік горілки.

Андрій Єрмак, помічник президента

Андрій Єрмак

48-річний продюсер, юрист-міжнародник із більш ніж 20-річним адвокатським стажем.

Освіту здобув у КНУ ім. Тараса Шевченка, був засновником і директором "Міжнародної правничої компанії", яка працює у сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права.

Його компанія була однією з перших, що взяла на себе системний юридичний супровід телеканалів, теле- і медійних груп , кіно- і телепродакшн компаній, кінодистриб'юторів, мейджорів, перш за все, Інтер Медіа Груп, Disney, Pixar, Universal.

Єрмак також очолював правління ГО "Асоціація підприємців міста Києва".

Одночасно з цим Єрмак є засновником Garnet International Media Group, продюсував стрічки "Правила бою" та "Межа".

Згідно з даними сайту "Посіпаки", впродовж 5-7 скликань Ради був помічником у нардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва.

Михайло Федоров, радник президента

Михайло Федоров

Федоров був творцем мережі "власних медіа" кандидата Зеленського. Саме він відповідав за створення і просування каналів у всіх соцмережах: YouTube, Instagram та Facebook, Telegram.

До того Федоров займався власним бізнесом.

Федорова призначено радником поза штатом, що, фактично, відповідає його ранішним заявам в інтерв'ю УП про те, що він не планує йти в політику.

Під час виборів відзначився тим, що з порівняно невеликим бюджетом зумів організувати діджитал-кампанію, в тозавдяки якій

У команді Зеленського він мав відповідати за реалізацію програми "Країна у смартфоні".