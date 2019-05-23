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Петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

Четвер, 23 травня 2019, 15:13
Петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.

Петиція була зареєстрована 22 травня. 

Її автор Максим Безрук відзначає, що голосування за Зеленського "у більшості своїй було протестним", і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.

"Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", - йдеться в тексті петиції. 

"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки", - зазначає автор. 

 

Нагадаємо:

  • Будь-який громадянин може звернутися до президента з електронними петиціями.
  • Петиція розглядається за умови, якщо упродовж 3 місяців збере не менше, ніж 25 тисяч підписів громадян.
  • Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
  • Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошує сам президент на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.
  • Якщо президент визнає доцільними викладені в електронній петиції пропозиції, то вони можуть бути реалізовані шляхом прийняття президентом відповідного рішення, якщо воно відноситься до його компетенції.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпетиція
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