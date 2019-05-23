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Петиция за отставку Зеленского собрала голоса

Четверг, 23 мая 2019, 15:13
Петиция за отставку Зеленского собрала голоса

Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Петиция была зарегистрирована 22 мая.

Ее автор Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор. 

 

Напомним:

  • Любой гражданин может обратиться к президенту с электронными петициями.
  • Петиция рассматривается при условии, если в течение 3 месяцев соберет не менее 25 тысяч подписей граждан.
  • Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.
  • О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляет сам президент на сайте Официального интернет-представительства президента.
  • Если президент признает целесообразными изложенные в электронной петиции предложения, то они могут быть реализованы путем принятия президентом соответствующего решения, если оно относится к его компетенции.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпетиция
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