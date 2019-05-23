"Енергоатом" дасть півмільярда росіянам, яких "високо оцінив" Путін – ЗМІ

НАЕК "Енергоатом" повідомив про намір закупити в італійської "Diakont S.R.L." обладнання для Рівненської АЕС вартістю 530,72 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дві закупівлі у системі "Прозорро".

Йдеться про обладнання для реконструкції кранів кругової дії та обладнання до мостового крану для двох блоків атомної електростанції.

За даними журналістів, фірма зареєстрована у невеликому італійському містечку Сан-Квіріко-ін-Колліна на Михайла Федосовського, який водночас є генеральним директором російського ЗАТ "Діаконт".

Ця фірма є постійним учасником державних закупівель РФ, і з кінця 2012 року, ймовірно, отримала замовлень на 6,4 млрд рублів. Лише за останні 12 місяців сума закупівель склала майже 725 млн рублів.

Її власник Федосовський контролює й інші підприємства, які теж отримують отримують підряди у російських бюджетних замовників.

На власному сайті "Діаконт" розповідає, що у 2016 році президент РФ Володимир Путін разом із лідером Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим відвідали компанію і "ознайомились з останніми технологіями і розробками".

Також фірма хизується, що у 2010 році Путін, будучи прем’єр-міністром РФ, "високо оцінював інноваційну продукцію "Діаконту".

Журналісти зазначають, що у 2017 році Рада нацбезпеки і оборони України вносила "Диаконт" до переліку підсанкційних юридичних осіб, однак у варіанті від червня 2018 року ця компанія зі списку щезла.

На обох тендерах конкуренцію "Diakont" склала "GmbH ISV Steuerungssysteme" з Німеччини. Під час торгів жодна з компаній не знизила запропоновану вартість.

Видання додає, що восени 2018 року українське ТОВ "Діаконт" із Київщини подавало на тендер "Прикарпаттрансгазу" документ, де зазначалось, що його посадові особи у 2015 році проходили професійні навчання, організовані однойменним ЗАТ "Діаконт" з Росії.

Крім того, в "Енергоатому" українському "Діаконту" вдалось зібрати замовлень уже на 115,76 млн грн.