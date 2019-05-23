"Энергоатом" даст полмиллиарда россиянам, которых "высоко оценил" Путин – СМИ

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Четверг, 23 мая 2019, 15:29

НАЭК "Энергоатом" сообщил о намерении закупить у итальянской "Diakont S.R.L." оборудования для Ривненской АЭС стоимостью 530,72 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на две закупки в системе "Прозорро".

Речь идет об оборудовании для реконструкции кранов кругового действия и оборудования для мостового крана для двух блоков атомной электростанции.

По данным журналистов, фирма зарегистрирована в небольшом итальянском городке Сан-Квирике-ин-Коллина на Михаила Федосовського, который одновременно является генеральным директором российского ЗАО "Диаконт".

Эта фирма является постоянным участником государственных закупок РФ, и с конца 2012 года, вероятно, получила заказов на 6,4 млрд рублей. Только за последние 12 месяцев сумма закупок составила почти 725 млн рублей.

Ее владелец Федосовський контролирует и другие предприятия, которые тоже получают получают подряды у российских бюджетных заказчиков.

На собственном сайте "Диаконт" рассказывает, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин вместе с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым посетили компанию и "ознакомились с последними технологиями и разработками".

Также фирма хвастается, что в 2010 году Путин, будучи премьер-министром РФ, "высоко оценивал инновационную продукцию" Диаконту ".

Журналисты отмечают, что в 2017 году Совет нацбезопасности и обороны Украины вносила "Диаконт" в перечень подсанкционных юридических лиц, однако в варианте от июня 2018 года эта компания из списка исчезла.

На обоих тендерах конкуренцию "Diakont" составила "GmbH ISV Steuerungssysteme" из Германии. В ходе торгов ни одна из компаний не снизила предложенную стоимость.

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Темы: госзакупки Росcия Энергоатом


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