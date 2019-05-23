Філарет вважає, що Варфоломій не міг ставити йому умову невисування

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет вважає нечесним те, що екс-президент Петро Порошенко й митрополит Епіфаній не дотрималися домовленостей.

В інтерв'ю проекту "Радіо Свобода" за участі "Голосу Америки" "Настоящее время" він наполіг, що зобов’язався не висувати свою кандидатуру на керівництво нової церкви за посередництва Порошенка.

Патріарх Філарет наголосив, що висував кандидатуру Епіфанія саме на підставі домовленостей: "Ми домовилися із президентом і архієреями на нашому соборі, що я висуваю кандидатуру Епіфанія у предстоятелі".

"Мені сказали: "Ви відмовтеся висувати свою кандидатуру", – а я мав на це право і, думаю, був би обраний. Але вселенський патріарх поставив умову: томос буде, якщо я відмовлюся від висунення своєї кандидатури", – заявив керівник офіційно розпущеної УПЦ КП.

"І я погодився на це. Про це ми говорили з президентом, з Епіфанієм, і на архієрейському соборі. Ми говорили, що я відмовляюся, але після отримання томосу я буду керувати цією церквою всередині України. А на ділі він показує, що він – предстоятель, а я – ніхто", – заявив Філарет.

На запитання, чому порушено домовленості, він відповів: "А це ви у нього запитайте. Він мені сказав: "Не все від мене залежить".

Від кого б це могло залежати й чому вселенський патріарх Варфоломій ставив умову не висуватися, патріарх Філарет не знає.

"Це він сказав президенту. І вимагав від мене підписати папір про те, що я відмовляюся від висунення своєї кандидатури. Якщо з точки зору канонів і свободи, то умови такі ставити неможливо", – додав почесний патріарх.

"Вимагав президент. А від президента вимагав патріарх Варфоломій… Я написав, що не буду висувати свою кандидатуру на предстоятеля Української православної церкви", – сказав Філарет, але зазначив, що це не публічний документ, і показувати його відмовився.

"Оригінал у вселенського патріарха. Йому передав Порошенко. Тобто була домовленість, від якої відмовився і президент Порошенко, і митрополит Епіфаній. І це нечесно", – заявив Філарет.

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