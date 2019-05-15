Філарет: Епіфаній влаштовує Москву, Порошенко порушив домовленості

Патріарх Філарет заявляє, що Українська православна церква Київського патріархату продовжує існувати, а президент Петро Порошенко порушив домовленості.

Крім того, він вважає, що "Москві угодне" керівництво Епіфанія в новій Православній церкві України, адже критика на адресу митрополита не лунає.



Про це 90-річний патріарх Філарет заявив у зверненні "до всієї української православної пастви".

Він стверджує, що відмова від статусу патріархату "була чисто ситуативною", а Київський патріархат юридично продовжує існувати.

За словами Філарета, нині "Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату".

За його словами, і "митрополит Епіфаній не дотримується тих домовленостей, які були досягнуті до Собору 15 грудня 2018 року", тому в Українській церкві зараз – "розділення, двовладдя, яке може привести до печальних наслідків".

Філарет заявив, що він заради томосу пішов на "приниження": зібрав підписи архієреїв про припинення дії Київського патріархату і відмовився від висування на голову нової церкви.

За його словами, була домовленість, що митрополит Епіфаній буде предстоятелем і представником ПЦУ у православному світі, а "керівництво церквою в Україні" буде за патріархом, але "ця домовленість порушена і не виконується на ділі".

"Тому в церкві виникло розділення", – заявив Філарет і заперечив, що причина у його владолюбстві.

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Патріарх також заявив, що була і ще планується спроба усунути його від служіння.

Він обурюється, що за 5 місяців митрополит Епіфаній "жодного разу не служив із патріархом" і "не тільки не співпрацює з патріархом Філаретом, як обіцяв, а навіть і не зустрічається і не телефонує, за виключенням декількох разів".



"На словах перед духовенством і перед журналістами говорить про єдність і співпрацю, а робить все протилежне. Лякає відкликанням Томосу, а на ділі робить все, щоб це сталося. Якщо це, не дай Бог, станеться, то він перестане бути предстоятелем і стане рядовим архієреєм", – заявив Філарет.



"Москва задоволена станом справ в УПЦ. Те, чого вона не могла досягти різноманітними зусиллями, досягає нині ділами нинішнього предстоятеля УПЦ. Жодної критики на адресу митрополита Епіфанія нема. Значить, Москві угодне таке керівництво", – вважає він.



Патріарх зазначив, що перехід парафій Московського патріархату в Українську православну церкву уповільнився, а переходу архієреїв МП після томосу зовсім не було: "Тому Москва може радіти".



Філарет вважає, що саме завдяки Київському патріархату відбувся томос. І хоча заради автокефалії погодилися вважатися у світі метрополією, але внутрішньо потрібен статус патріархату, бо Українська православна церква велика.

"У майбутньому ми хочемо бути визнаними в статусі патріархату. Вселенська патріархія не заперечує того, як це видно з інтерв’ю представника Константинопольського патріархату архієпископа Даниїла. Але це може бути, як він сказав, після об’єднання всього українського православ’я", – сказав патріарх.

"А для того, щоб нам продовжувати об’єднання в Єдину помісну Українську православну церкву, треба жити і трудитися для визнання майбутнього патріархату", – заявив він.

Нагадаємо, 14 травня на захід Філарета приїхали лише 4 архієреї. Як вважають, це показало слабку підтримку його ідеї відновлення УПЦ КП.