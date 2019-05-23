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Збитки на 39,8 млн "Укрзалізниці": НАБУ повідомило дві підозри

Четвер, 23 травня 2019, 16:01

Двом колишнім посадовцям філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" повідомили про підозру у завданні держкомпанії 39,8 мільйона гривень збитків.

Про це інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро у четвер.

Йдеться про начальника та заступника начальника зазначеної філії, що займали посади  у структурі "Укрзалізниці" на момент вчинення злочину – у 2015-2016 роках.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Наразі вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.

Детективи НАБУ встановили, що у грудні 2015 та березні 2016 року філія "ЦЗВ" отримала від ТОВ "Вог Аеро Джет" 30 тис. тонн дизельного пального в борг, які мала повернути до 1 березня 2016 року, або ж сплатити штраф – в розмірі 2-2,7 млн грн за кожен день просрочки.

Повертати борг філія почала лише 29 березня 2016 року, завершивши цей процес у травні.

Проте слідство вважає, що посадовці філії свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на постачання дизпалива.

До того ж, паливо позичила філії та сама компанія, яка виграла її конкурс із постачання, тож процес погашення міг бути доволі швидким. Проте його розпочали лише після незаконного збільшення ціни за контрактом, що було предметом розслідування НАБУ, яке вже завершене – обвинувальний акт в березні 2019 року по цьому епізоду скеровано до суду, зазначають у НАБУ.

Вказано також, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2016 року.

Нагадаємо:

  • У лютому 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника нардепа і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" за підозрою у розкраданні коштів.
  • НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУУкрзалізниця
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