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Убытки на 39,8 млн "Укрзализныци": НАБУ сообщил два подозрения

Четверг, 23 мая 2019, 16:01

Двум бывшим чиновникам филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" сообщили о подозрении в нанесении госкомпании 39,8 миллиона гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в четверг.

Речь идет о начальнике и заместителе начальника указанного филиала, занимавших должности в структуре "Укрзализныци" на момент совершения преступления - в 2015-2016 годах.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Детективы НАБУ установили, что в декабре 2015 и марте 2016 года филиал "ЦЗВ" получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года, или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае.

Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

К тому же, топливо одолжила филиалу та самая компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено – обвинительный акт в марте 2019 по этому эпизоду направлены в суд, отмечают в бюро.

Указано также, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

Напомним:

  • В феврале 2019 года детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника нардепа и бывшего первого замруководителя филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця" по подозрению в хищении средств.
  • НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей.

Украинская правда
Темы: НАБУУкрзализныця
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