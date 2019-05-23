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Посол потролила Зеленського через слова про "старушку Британію"

Четвер, 23 травня 2019, 17:30

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього виступу на iForum назвав Велику Британію "старушкою" і отримав відповідь від британського посла в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський, який говорив на форумі переважно російською мовою, сказав, що "стapушкa Beликoбpитaнія зовсім нeдaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля".

"Це унікальна подія. Вперше з 1882 року. Зa двa роки дo цього вoни зробили експеримент і добу пpoжили бeз вугілля. Бpитaнці показують, що вecь світ відходить від вугілля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+", - наводить слова Зеленського ВВС Україна.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф відповіла картинкою в Twitter із запитанням: "Старушка?".

 

Теми: ЗеленськийВелика Британіяміжнародні відносини
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