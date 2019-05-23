Посол потроллила Зеленского из-за слов о "старушке Британии"

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Четверг, 23 мая 2019, 17:30

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления на iForum назвал Великобританию "старушкой" и получил ответ от британского посла в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский, который говорил на форуме преимущественно на русском языке, сказал, что "стapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля".

"Это уникальное событие. Впервые с 1882 года. Зa двa года дo этого они провели эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+", - приводит слова Зеленского ВВС Украина.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф ответила картинкой в Twitter с вопросом: "Старушка?".

 

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Темы: Зеленский Великобритания международные отношения


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