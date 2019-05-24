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США висунули додаткові звинувачення Ассанжу

П'ятниця, 24 травня 2019, 00:08

Міністерство юстиції США висунуло 17 нових звинувачень проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів та змові з метою комп'ютерного злому.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що до цього часу Вашингтон мав намір судити засновника WikiLeaks лише за спроби злому комп'ютерної мережі Пентагону. Нові звинувачення можуть привести до більш суворого покарання у випадку екстрадиції Ассанжа з Великої Британії у США.

Нагадаємо:

  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
  • 1 травня Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
  • 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.

Теми: СШАшпигунство
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