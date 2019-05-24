США висунули додаткові звинувачення Ассанжу

Міністерство юстиції США висунуло 17 нових звинувачень проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів та змові з метою комп'ютерного злому.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що до цього часу Вашингтон мав намір судити засновника WikiLeaks лише за спроби злому комп'ютерної мережі Пентагону. Нові звинувачення можуть привести до більш суворого покарання у випадку екстрадиції Ассанжа з Великої Британії у США.

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