США выдвинули дополнительные обвинения Ассанжу

Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняют в незаконной публикации секретных материалов и заговоре с целью компьютерного взлома.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что до сих пор Вашингтон намеревался судить основателя WikiLeaks только за попытки взлома компьютерной сети Пентагона. Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

Напомним: