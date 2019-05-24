США выдвинули дополнительные обвинения Ассанжу
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Пятница, 24 мая 2019, 00:08
Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняют в незаконной публикации секретных материалов и заговоре с целью компьютерного взлома.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что до сих пор Вашингтон намеревался судить основателя WikiLeaks только за попытки взлома компьютерной сети Пентагона. Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.
Напомним:
- 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
- 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.
- 47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.
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