Сенат США пропонує збільшити до $300 млн безпекову допомогу Україні
П'ятниця, 24 травня 2019, 00:54
Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про оборонний бюджет країни на 2020 рік. У проекті санкціоновано виділення Пентагону $300 млн для надання безпекової допомоги Україні.
Про це повідомляє посольство України в США.
Зазначається, що із загальної суми 100 мільйонів доларів мають бути виділені виключно на летальні види озброєнь.
"Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет", - йдеться у повідомленні.
Закон про оборонний бюджет США набуде чинності після того, як його підтримають Сенат, Палата представників і підпише президент США.