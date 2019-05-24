Сенат США предлагает увеличить до $300 млн помощь Украине в сфере безопасности

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Пятница, 24 мая 2019, 00:54

Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона об оборонном бюджете страны на 2020 год. В проекте санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Отмечается, что из общей суммы 100 миллионов долларов долларов должны быть выделены исключительно на летальные виды вооружений.

"Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.

Закон об оборонном бюджете США вступит в силу после того, как его поддержат Сенат, Палата представителей и подпишет президент США.

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Темы: США Украина


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