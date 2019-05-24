Тіллерсон заявив, що Трамп був гірше підготовлений до зустрічі в Німеччині, ніж Путін - ЗМІ

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П'ятниця, 24 травня 2019, 02:35

Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи на закритих слуханнях Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США, заявив, що президент РФ Путін був краще підготовлений до зустрічі в Німеччині, ніж глава Білого дому Трамп.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела, передає "Голос Америки".

За інформацією співробітника Комітету, Тіллерсон заявив, що в адміністрації Трампа прагнули налагодити гарні стосунки з Москвою, тому представники Білого дому уникали протистояння з РФ стосовно втручання Кремля в американські вибори.

Але питання втручання РФ в американські вибори все ж піднімалось.

"Тіллерсон чітко відзначив, що питання втручання Росії у вибори 2016 року піднімалось на найвищих рівнях з Володимиром Путіним та російським урядом", - зазначив співробітник Комітету від Республіканської партії.

Крім цього, Тіллерсон розкритикував зовнішньополітичні зусилля зятя і радника Трампа Джареда Кушнера за недостатню узгодженість з Держдепом.

"Джаред, Білий дім і Нацрада безпеки координували дії  з Держдепом. Проблема в тому, що Рекс Тіллерсон не знав, як координувати з Держдепом", - сказав посадовець адміністрації Трампа, коментуючи слова Тіллерсона.

Трамп, у свою чергу, заявив, що  "був досконало підготований до зустрічі з Путіним". Він також розкритикував Тіллерсона, назвавши його "дурним, як камінь".

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Теми: Трамп США Росія Путін


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