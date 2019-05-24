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Тиллерсон заявил, что Трамп был хуже подготовлен к встрече в Германии, чем Путин - СМИ

Пятница, 24 мая 2019, 02:35

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на закрытых слушаниях Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США, заявил, что президент РФ Путин был лучше подготовлен к встрече в Германии, чем глава Белого дома Трамп.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, передает "Голос Америки".

По информации сотрудника Комитета, Тиллерсон заявил, что в администрации Трампа стремились наладить хорошие отношения с Москвой, поэтому представители Белого дома избегали противостояния с РФ относительно вмешательства Кремля в американские выборы.

Но вопрос вмешательства РФ в американские выборы все же поднимался.

"Тиллерсон четко отметил, что вопрос вмешательства России в выборы 2016 года поднимался на самых высоких уровнях с Владимиром Путиным и российским правительством", - отметил сотрудник Комитета от Республиканской партии.

Кроме этого, Тиллерсон раскритиковал внешнеполитические усилия зятя и советника Трампа Джареда Кушнера за недостаточную согласованность с Госдепом.

"Джаред, Белый дом и Нацсовет безопасности координировали действия с Госдепом. Проблема в том, что Рекс Тиллерсон не знал, как координировать с Госдепом", - сказал чиновник администрации Трампа, комментируя слова Тиллерсона.

Трамп, в свою очередь, заявил, что "был совершенно подготовлен к встрече с Путиным". Он также раскритиковал Тиллерсона, назвав его "глупым, как камень".

Темы: ТрампСШАРосcияПутин
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