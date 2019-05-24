Facebook за півроку видалив більше 3 мільярдів фейкових акаунтів

У компанії Facebook заявили, що за останні півроку - із жовтня 2018 року по березень цього року - видалили у соцмережі понад три мільярди фейкових акаунтів. Більшість таких профілів вдалося виявити одразу після створення.

Про це повідомляє DW.

Упродовж останнього кварталу минулого року співробітники Facebook деактивували 1,2 млрд акаунтів, а за перші три місяці 2019 - 2,19 мільярда сторінок, які поширюють дезінформацію і спам.

У компанії заявили, що помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів у соцмережі в останні шість місяців. Більшість таких сторінок вдалося виявити одразу ж після реєстрації - ще до того, як вони стали видимими для інших користувачів.

Зазначається, що Facebook має близько 2,4 млрд активних користувачів щомісяця і оцінює, що 5% профілів є фейковими.