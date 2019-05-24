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Facebook за полгода удалил более 3 миллиардов фейковых аккаунтов

Пятница, 24 мая 2019, 05:58

В компании Facebook заявили, что за последние полгода - с октября 2018 года по март этого года - удалили в соцсети более трех миллиардов фейковых аккаунтов. Большинство таких профилей удалось обнаружить сразу после создания.

Об этом сообщает DW.

В течение последнего квартала прошлого года сотрудники Facebook деактивировали 1,2 млрд аккаунтов, а за первые три месяца 2019 - 2,19 миллиарда страниц, которые распространяют дезинформацию и спам.

В компании заявили, что заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов в соцсети в последние шесть месяцев. Большинство таких страниц удалось обнаружить сразу же после регистрации - еще до того, как они стали видимыми для других пользователей.

Отмечается, что Facebook имеет около 2,4 млрд активных пользователей ежемесячно и оценивает, что 5% профилей являются фейковыми.

Темы: facebook
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