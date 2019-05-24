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В'язень Кремля Клих оголосив голодування, аби Зеленський допоміг

П'ятниця, 24 травня 2019, 08:50
В'язень Кремля Клих оголосив голодування, аби Зеленський допоміг

Український політв'язень Станіслав Клих, засуджений у Чечні до 20 років за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках, оголосив голодування.

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур, покликаючи на матір Клиха.

"Просто вже неможливо терпіти: ні холод у камері, ні кепську їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття", – пояснила вона.

Голодування Клиха правозахисниця назвала благанням про допомогу до нового президента України Володимира Зеленського:

"Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм", – написала Щур.

"Голодування Стаса – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту з-поза червоних цегляних стін Верхньоуральського острогу, зі самотності й темряви", – додала вона.

Нагадаємо:

  • 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, а Станіслава Клиха до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках, хоча звинувачення не надало доказів, що Клих і Карпюк були тоді в Чечні.
  • У січні 2017 року Клиха етапували з Грозного у Чечні до Челябінська. 
  • У липні 2018 року повідомлялось, що Клиха перевели до психлікарні, згодом його повернули до колонії.
  • Мати політв’язня Тамара Клих повідомляла, що Стас підозрює у себе рак шкіри, скаржиться на сильний біль у нирках та серці.
  • Уповноважена з прав людини Росії Тетяни Москалькова заявила, що в політв'язня Станіслава Клиха російські лікарі не підтвердили діагноз рак шкіри.

Громадське, УП

Теми: політв'язніРосіяЗеленський
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