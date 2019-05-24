Узник Кремля Клих объявил голодовку, чтобы Зеленский помог
Украинский политзаключенный Станислав Клих, осужденный в Чечне к 20 годам по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-1995 годах, объявил голодовку.
Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, покликаючы на мать Клих.
"Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение!", – пояснила она.
Голодовку Клиха правозащитница назвала мольбой о помощи к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому:
"Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем", – написала Щур.
"Голодовка Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", – добавила она.
Напомним:
- 26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения, а Станислава Клиха к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, хотя обвинение не предоставило доказательств, что Клих и Карпюк были тогда в Чечне.
- В январе 2017 года Клих этапировали из Грозного в Челябинск.
- В июле 2018 года сообщалось, что Клиха перевели в психбольницу, позже его вернули в колонию.
- Мать политзаключенного Тамара Клих сообщала, что Стас подозревает у себя рак кожи, жалуется на сильную боль в почках и сердце.
- Уполномоченный по правам человека России Татьяны Москалькова заявила, что у политзаключенного Станислава Клиха российские врачи не подтвердили диагноз рак кожи.
Громадське, УП
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