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Узник Кремля Клих объявил голодовку, чтобы Зеленский помог

Пятница, 24 мая 2019, 08:50
Узник Кремля Клих объявил голодовку, чтобы Зеленский помог

Украинский политзаключенный Станислав Клих, осужденный в Чечне к 20 годам по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-1995 годах, объявил голодовку.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, покликаючы на ​​мать Клих.

"Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение!", – пояснила она.

Голодовку Клиха правозащитница назвала мольбой о помощи к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем", – написала Щур.

"Голодовка Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", – добавила она.

Напомним:

  • 26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения, а Станислава Клиха к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, хотя обвинение не предоставило доказательств, что Клих и Карпюк были тогда в Чечне.
  • В январе 2017 года Клих этапировали из Грозного в Челябинск.
  • В июле 2018 года сообщалось, что Клиха перевели в психбольницу, позже его вернули в колонию.
  • Мать политзаключенного Тамара Клих сообщала, что Стас подозревает у себя рак кожи, жалуется на сильную боль в почках и сердце.
  • Уполномоченный по правам человека России Татьяны Москалькова заявила, что у политзаключенного Станислава Клиха российские врачи не подтвердили диагноз рак кожи.

Громадське, УП

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Темы: политзаключенныеРосcияЗеленский
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