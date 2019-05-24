У центрі Києва перекриють рух через бігунів і велосипедистів

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П'ятниця, 24 травня 2019, 10:09

26 травня у столиці відбудеться 27-й благодійний "Пробіг під каштанами", за маршрутом якого у центрі міста перекриють рух транспорту.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Так, з 8:00 до 15:00 буде перекрито рух на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик, площі Льва Толстого, вулиці Великій Васильківській та вулиці Діловій. 

 

Окрім того, буде заборонено рух усіх видів транспорту під час монтажу та демонтажу сцени на Хрещатику (від Алеї Героїв Небесної Сотні до вулиці Богдана Хмельницького) із 18:00 25 травня до 20:00 26 травня. 

У рамках пробігу відбудеться сім стартів: "Пробіг у ходунках" (для малюків 9-14 місяців, які роблять перші кроки), дитячий пробіг із дитячими колясками, спортивний пробіг (для професійних спортсменів), пробіг мужніх (для осіб із фізичними обмеженнями, які долають дистанцію у візках чи за допомогою милиць, палиць, ціпків), "Пробіг із собакою", "Пробіг наосліп" і благодійний пробіг.

Зареєструватися можна на Майдані Незалежності 26 травня із 7:30 до 10:20 у наметі "Видача замовлень". 

Зібрані кошти організатори спрямують на придбання обладнання та витратних матеріалів для медцентрів та притулку для тварин.

Також у столиці перекриватимуть рух 1 червня у зв’язку з проведенням спортивного параду велосипедистів "Всеукраїнський велодень у Києві".

З 8:00 до 13:00 буде заборонено рух транспорту за маршрутом велопробігу: Софійська площа – Володимирський проїзд – Михайлівська площа – вулиця Велика Житомирська – Львівська площа – вулиця Ярославів Вал – вулиця Володимирська – площа Софійська – Володимирський проїзд – вулиця Михайлівська – Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст – вулиця Труханівська – парк "Муромець".

Також 1 червня на Софійській площі з 1:00 до 8:00 триватиме монтаж необхідних для проведення заходу конструкцій і обладнання, а з 12:00 до 15:00 – їхній демонтаж.

Українська правда

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Теми: Київ транспорт


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