26 мая в столице состоится 27-й благотворительный "Пробег под каштанами", по маршруту которого в центре города перекроют движение транспорта.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

Так, с 8:00 до 15:00 будет перекрыто движение на Майдане Независимости, улице Крещатик, площади Льва Толстого, улице Большой Васильковской и улице Деловой.

Кроме того, будет запрещено движение всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сцены на Крещатике (от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая по 20:00 26 мая.

В рамках пробега состоится семь стартов: "Пробег в ходунках" (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с детскими колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию ​​в колясках или с помощью костылей, палок), "Пробег с собакой", "Пробег вслепую" и благотворительный пробег.

Зарегистрироваться можно на Майдане Независимости 26 мая с 7:30 до 10:20 в палатке "Выдача заказов".

Собранные средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для медцентров и приюта для животных.