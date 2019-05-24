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В центре Киева перекроют движение из-за бегунов и велосипедистов

Пятница, 24 мая 2019, 10:09

26 мая в столице состоится 27-й благотворительный "Пробег под каштанами", по маршруту которого в центре города перекроют движение транспорта.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

Так, с 8:00 до 15:00 будет перекрыто движение на Майдане Независимости, улице Крещатик, площади Льва Толстого, улице Большой Васильковской и улице Деловой. 

 

Кроме того, будет запрещено движение всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сцены на Крещатике (от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая по 20:00 26 мая.

В рамках пробега состоится семь стартов: "Пробег в ходунках" (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с детскими колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию ​​в колясках или с помощью костылей, палок), "Пробег с собакой", "Пробег вслепую" и благотворительный пробег.

Зарегистрироваться можно на Майдане Независимости 26 мая с 7:30 до 10:20 в палатке "Выдача заказов".

Собранные средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для медцентров и приюта для животных.

Также в столице перекроют движение 1 июня в связи с проведением спортивного парада велосипедистов "Всеукраинский велодень в Киеве".

С 8:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта по маршруту велопробега: Софийская площадь – Владимирский проезд – Михайловская площадь – улица Большая Житомирская – Львовская площадь – улица Ярославов Вал – улица Владимирская – площадь Софийская – Владимирский проезд – улица Михайловская – Майдан Независимости – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный  мост – улица Трухановская – парк "Муромец".

Также 1 июня на Софийской площади с 1:00 до 8:00 будут монтировать необходимые для проведения мероприятия конструкции и оборудование, а с 12:00 до 15:00 – демонтировать их.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспорт
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