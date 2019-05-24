Росія відмовила у візі Нуланд – росЗМІ

6027 переглядів
П'ятниця, 24 травня 2019, 10:25

Росія відмовила у візі колишньому помічнику держсекретаря США у справах Європи й Євразії Вікторії Нуланд.

Про це пише російська газета "Коммерсант".

За даними видання, Нуланд просила російську візу для участі в закритій міжнародної конференції, організованій Російською радою з міжнародних справ (РСМД), Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP) та Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса (SAIS).

Захід проходив у Москві 20 – 21 травня.

У Міністерстві закордонних справ РФ пояснили, що Вікторія Нуланд внесена до чорного списку. Влада Росії склала його у відповідь на введення США персональних візових і фінансових санкцій відносно ряду російських чиновників.

"Ъ" попросив коментар і в посольства США в Росії.

На відміну від американського чорного списку, російський реєстр ніде в повному обсязі не публікувався. Про те, що їм заборонено в'їзд до РФ, американські громадяни нерідко дізнаються вже після подачі документів на візу.

Раніше в отриманні російської візи відмовили кільком американським конгресменам і колишньому послу США в РФ Майклу Макфолу.

На думку видання, критичне ставлення російських офіційних осіб до Вікторії Нуланд пояснюється її роллю в вибудовуванні політики США на пострадянському просторі, починаючи з призначення у 2013 році.

Нагадаємо:

  • Вікторія Нуланд відвідувала акції протесту на Майдані Незалежності в Києві, навіть роздавала їжу учасникам акцій.
  • Вона заявляла Віктору Януковичу про неприйнятність розгону Майдану.
  • Пізніше Нуланд спростовувала тези російської пропаганди, запевняючи, що США не фінансували Майдан.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія США міжнародні відносини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В'язень Кремля Клих оголосив голодування, аби Зеленський допоміг 24 травня 2019, 08:50
Голова АП про Медведчука: Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони 24 травня 2019, 04:30
Тіллерсон заявив, що Трамп був гірше підготовлений до зустрічі в Німеччині, ніж Путін - ЗМІ 24 травня 2019, 02:35
Усі новини
Головні новини
Гройсман розповів про партію, з якою піде на вибори
Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": Баба з воза – кобилі легше
На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті
Партія Порошенка змінила назву
Усі новини
дослідження

Жінки продуктивніші у спеку

здоров'я

Грип 2019: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?