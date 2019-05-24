Росія відмовила у візі Нуланд – росЗМІ

Росія відмовила у візі колишньому помічнику держсекретаря США у справах Європи й Євразії Вікторії Нуланд.

Про це пише російська газета "Коммерсант".

За даними видання, Нуланд просила російську візу для участі в закритій міжнародної конференції, організованій Російською радою з міжнародних справ (РСМД), Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP) та Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса (SAIS).

Захід проходив у Москві 20 – 21 травня.

У Міністерстві закордонних справ РФ пояснили, що Вікторія Нуланд внесена до чорного списку. Влада Росії склала його у відповідь на введення США персональних візових і фінансових санкцій відносно ряду російських чиновників.

"Ъ" попросив коментар і в посольства США в Росії.

На відміну від американського чорного списку, російський реєстр ніде в повному обсязі не публікувався. Про те, що їм заборонено в'їзд до РФ, американські громадяни нерідко дізнаються вже після подачі документів на візу.

Раніше в отриманні російської візи відмовили кільком американським конгресменам і колишньому послу США в РФ Майклу Макфолу.

На думку видання, критичне ставлення російських офіційних осіб до Вікторії Нуланд пояснюється її роллю в вибудовуванні політики США на пострадянському просторі, починаючи з призначення у 2013 році.

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