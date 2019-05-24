Россия отказала в визе Нуланд – росСМИ

Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Об этом пишет российская газета "Коммерсант".

По данным издания, Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Мероприятие проходило в Москве 20 – 21 мая.

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что Виктория Нуланд внесена в черный список. Власти России составили его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских чиновников.

"Ъ" запросил комментарий и у посольства США в России.

В отличие от американского черного списка российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу.

Ранее в получении российской визы отказали нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

По мнению издания, критическое отношение российских официальных лиц к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве, начиная с назначения в 2013 году.

Напомним: