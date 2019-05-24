Тимошенко передала Зеленському пакет своїх указів про зниження тарифів

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П'ятниця, 24 травня 2019, 10:43

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко передала команді президента Володимира Зеленського пакет указів і законів, що дозволять знизити тарифи.

Вона це зробила в ефірі програми "Право на владу", повідомляє прес-служба партії.

За словами Тимошенко, документи підготовлені її командою згідно з законом, і в них "порахована кожна цифра, щоб не завдати збитків доходам бюджету".

"Ми маємо можливість поправити ситуацію за декілька днів", – сказала лідер "Батьківщини".

Серед переданих документів проект указу про призупинення двох постанов Кабміну щодо необґрунтованого підвищення цін на газ.

"Якщо ці дві постанови зупиняються, ми автоматично повертаємось до ціни 4,5 гривні за кубометр", – заявила Тимошенко.

Також серед указів – призначення двох людей в НКРЕКП, яка встановлює тарифи.

"У президента є повноваження формувати НКРЕКП. Там зараз є 2 вакансії, які дають право впливати главі держави на процес справедливого встановлення тарифів. І тут є проекти указу про призначення тих людей, яких президент захоче бачити в цій системі", – сказала Тимошенко.

Третій документ у переданому пакеті – проект закону про передачу газу українського видобутку для споживання бюджетної сфери та на потреби населення.

За словами Тимошенко, він уже зареєстрований в парламенті, пройшов комітет і включений до порядку денного.  

Українська правда

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Теми: Тимошенко Зеленський законодавство


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