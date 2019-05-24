Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко передала Зеленскому пакет своих указов по снижению тарифам

Пятница, 24 мая 2019, 10:43
Тимошенко передала Зеленскому пакет своих указов по снижению тарифам

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко передала команде президента Владимира Зеленского пакет указов и законов, которые позволят снизить тарифы.

Она это сделала в эфире программы "Право на власть", сообщает пресс-служба партии.

По словам Тимошенко, документы подготовлены ее командой согласно закону, и в них "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".

"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", - сказала лидер "Батькивщины".

Среди переданных документов проект указа о приостановлении двух постановлений Кабмина относительно необоснованного повышения цен на газ.

"Если эти два постановления останавливаются, мы автоматически возвращаемся к цене 4,5 гривны за кубометр", - заявила Тимошенко.

Также среди указов – назначение двух человек в НКРЕКП, которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЕКП. Там сейчас есть 2 вакансии, которые дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", - сказала Тимошенко.

Третий документ в переданном пакете – проект закона о передаче газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения.

По словам Тимошенко, он уже зарегистрирован в парламенте, прошел комитет и включен в повестку дня.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоЗеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: