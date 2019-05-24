Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что передала президенту Владимиру Зеленскому пакет указов и законов, которые позволят снизить тарифы.

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть", сообщает пресс-служба партии.

По словам Тимошенко, документы подготовлены ее командой согласно закону, и в них "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".

"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", - сказала лидер "Батькивщины".

Среди переданных документов проект указа о приостановлении двух постановлений Кабмина относительно необоснованного повышения цен на газ.

"Если эти два постановления останавливаются, мы автоматически возвращаемся к цене 4,5 гривны за кубометр", - заявила Тимошенко.

Также среди указов – назначение двух человек в НКРЕКП, которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЕКП. Там сейчас есть 2 вакансии, которые дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", - сказала Тимошенко.

Третий документ в переданном пакете – проект закона о передаче газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения.

По словам Тимошенко, он уже зарегистрирован в парламенте, прошел комитет и включен в повестку дня.