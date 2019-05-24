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Нищук має намір балотуватися в Раду або знову очолити Мінкульт

П'ятниця, 24 травня 2019, 11:10

Міністр культури Євген Нищук заявив, що братиме участь у виборах Верховної Ради і готовий претендувати на пост глави парламентського комітету з питань культури і духовності або знову очолити міністерство.

Про це він сказав 24 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені всі сказали, що я добре знаю творче співтовариство, "ти на своєму місці, ти залишайся", і я не пішов в парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов до парламенту. Це мене навчило", - сказав Нищук, відповідаючи на питання, чи буде він балотуватися на виборах в парламент.

За його словами, для того, щоб продовжувати розпочаті реформи і мати важелі впливу на рішення він піде в політику, але ще не визначився з форматом участі у виборах - або в списку якоїсь партії, або як самовисуванець.

На питання, чи готовий він очолити Мінкультури після виборів, Нищук відповів, що це один з варіантів.

"Другий варіант - якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури", - додав він.

Міністр зазначив, що поки не мав консультацій в сфері культури з новою командою президента Володимира Зеленського.

Теми: МінкультуриВерховна Рада
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