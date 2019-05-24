Нищук має намір балотуватися в Раду або знову очолити Мінкульт

2759 переглядів
П'ятниця, 24 травня 2019, 11:10

Міністр культури Євген Нищук заявив, що братиме участь у виборах Верховної Ради і готовий претендувати на пост глави парламентського комітету з питань культури і духовності або знову очолити міністерство.

Про це він сказав 24 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені всі сказали, що я добре знаю творче співтовариство, "ти на своєму місці, ти залишайся", і я не пішов в парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов до парламенту. Це мене навчило", - сказав Нищук, відповідаючи на питання, чи буде він балотуватися на виборах в парламент.

За його словами, для того, щоб продовжувати розпочаті реформи і мати важелі впливу на рішення він піде в політику, але ще не визначився з форматом участі у виборах - або в списку якоїсь партії, або як самовисуванець.

На питання, чи готовий він очолити Мінкультури після виборів, Нищук відповів, що це один з варіантів.

"Другий варіант - якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури", - додав він.

Міністр зазначив, що поки не мав консультацій в сфері культури з новою командою президента Володимира Зеленського.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Мінкультури Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
УПЦ МП вирішила судитись з Мінкультом за свою назву 22 березня 2019, 15:57
Софійський собор почнуть реставрувати у березні - Мінкульт 8 березня 2019, 21:22
У Мінкульті заявили, що вже 340 парафій перейшли до ПЦУ 23 лютого 2019, 06:27
Усі новини
Головні новини
Гройсман розповів про партію, з якою піде на вибори
Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": Баба з воза – кобилі легше
На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті
Партія Порошенка змінила назву
Усі новини
дослідження

Жінки продуктивніші у спеку

здоров'я

Грип 2019: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?