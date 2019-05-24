Нищук намерен баллотироваться в Раду или вновь возглавить Минкульт

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Пятница, 24 мая 2019, 11:10

Министр культуры Украины Евгений Нищук будет участвовать в выборах Верховную Раду и готов претендовать на пост главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности или вновь возглавить министерство.

Об этом он сказал в пятницу в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"В отличие от предыдущих времен в 2014 году у меня был интересный опыт, я проработал 9 месяцев, начали важные процессы. Мне все сказали, что я хорошо знаю творческое сообщество, "ты на своем месте, ты оставайся", и я не пошел парламент. Потом пришли политсилы, и были назначены политические лица из тех, кто прошел в парламент. Это меня научило", - сказал Нищук, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах в парламент.

По его словам, для того, чтобы продолжать начатые реформы и иметь рычаги влияния на решения он пойдет в политику, но еще не определился с форматом участия в выборах – либо в списке какой-то партии, либо как самовыдвиженец.

На вопрос, готов ли он возглавить Минкультуры после выборов, Нищук ответил, что это один из вариантов.

"Второй вариант – если будут другие коалиционные решения, я, проработав два срока в министерстве, могу претендовать на главу комитета по вопросам культуры", - добавил он.

Министр отметил, что пока не имел консультаций в сфере культуры с новой командой президента Владимира Зеленского.

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Темы: Минкультуры Верховная Рада


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