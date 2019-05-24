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Синоптик про погоду на вихідні: То сонце, то дощ і шквали

П'ятниця, 24 травня 2019, 11:27

У найближчі вихідні температура повітря буде переважно тепла, але сонячна погода буде часто змінюватися дощами зі шквальним вітром.

Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Вихідними єдиним джерелом стабільності в Україні буде температура повітря. Бо саме вона вже якийсь час не змінюється і суттєво не зміниться", - повідомила вона.

Зазначається, що протягом дня 25-26 травня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси.

"Не без того, щоб збігати до сусідів за сіллю, тобто, два-три градуси вгору чи вниз залежно від дощу чи сонця", - додала синоптик.

За її даними, дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Прояснення очікуються у неділю на Правобережжі.

Повідомляється, що 25 травня у Києві - дощі, грози, при грозах рвучкий вітер, ймовірний локально град.

26 травня - місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря у столиці +23+25 градусів.

"Найкращий добовий період на ці два дні у столиці - ранній ранок у неділю: сонце, ясне небо, свіжість і квітуча краса", - зазначила Діденко.

Крім того вона порадила тим, хто у суботу-неділю збирається на природу, взяти з собою  парасолі і гумовики, а також "якийсь нурофен-цитрамон", бо атмосферний тиск буде теж стрибати.

Українська правда

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Теми: погода
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